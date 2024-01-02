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Aydın'da Jandarma Operasyonu: 34 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: 34 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 34 şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi hapis cezasıyla, 2 kişi ise cinayet suçundan aranıyordu.

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 34 Şahıs Yakalandı
02.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:03
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 34 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev ve sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1, kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ifadeye yönelik aranan 2, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranan 1, yaralama suçundan ifadeye yönelik aranan 5, cinsel istismar suçundan ifadeye yönelik aranan 1, silahla yağma suçundan ifadeye yönelik aranan 1 ve diğer suçlardan ifadeye yönelik aranan 7 olmak üzere toplamda 34 şahıs kıskıvrak yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: 34 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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