Aydın'da Jandarma Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahısların Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahısların Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahısların Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan 5 şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 11:00
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Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 5 şüpheli durduruldu. Çelişkili beyanda bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen H.A., E.K., M.D.K., M.Ç. ve U.A. isimliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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