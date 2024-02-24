Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, durumundan şüphelenilen şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunurken, diğer şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Aydın'ın Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Kuşadası ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerde; İncirliova ve Kuşadası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E. ve İ.D. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan; M.S., G.G., İ.D., B.D., Y.T., N.A. ve İ.D. isimli şüphelilerin de sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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