Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda 38 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

12.07.2024 10:18
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hacıaliobası Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında şüphe üzerine S.G. isimli şüpheli şahsın kullanmış olduğu araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda sağ ön koltuk paspası üzerinde siyah bir poşet içerisinde 38 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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