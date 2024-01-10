Aydın\'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı

Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından 2023 yılında kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 687 şahıs yakalandı. 197 şahsın on yıl ve üzerinde, 490 şahsın ise on yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. 10 yıl ve üzeri araması olan 197 şahıstan, Hırsızlık suçundan aranmakta olan (62) şahıs, Uyuşturucu suçundan ile aranmakta olan (50) şahıs, Kasten Öldürme suçundan aranmakta olan (23) şahıs, Dolandırıcılık suçundan aranmakta olan (16) şahıs, Yağma suçundan aranmakta olan (15) şahıs, Diğer suçlardan aranmakta olan (31) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - AYDIN