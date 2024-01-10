 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2023 yılında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 687 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, kasten öldürme, dolandırıcılık, yağma ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Aydın\'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı
10.01.2024 - 10:03,
Abone Ol

Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından 2023 yılında kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 687 şahıs yakalandı. 197 şahsın on yıl ve üzerinde, 490 şahsın ise on yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. 10 yıl ve üzeri araması olan 197 şahıstan, Hırsızlık suçundan aranmakta olan (62) şahıs, Uyuşturucu suçundan ile aranmakta olan (50) şahıs, Kasten Öldürme suçundan aranmakta olan (23) şahıs, Dolandırıcılık suçundan aranmakta olan (16) şahıs, Yağma suçundan aranmakta olan (15) şahıs, Diğer suçlardan aranmakta olan (31) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, JASAT, Aydın, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da JASAT 2023 yılında 687 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement