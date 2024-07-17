Aydın\'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sit alanında olan bölgedeki bir tarlada kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sit alanında bulunan Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde bir tarlada H.Ç. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirilirken, trafik jandarması tarafından iş makinesini taşıyan çekiciye 12 bin 905 TL trafik idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN