Aydın\'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın taşıdığı koli içerisinden 100 paket gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi 1953 sokak üzerinde elinde koli olan bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. M.Ş. isimli şahsın taşıdığı kolide yapılan kontrolde 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 38 adet elektronik sigara ele geçirildi. M.Ş. hakkında ise yasal işlem yapıldı. - AYDIN