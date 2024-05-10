Aydın\'da kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda üç şüpheli şahsın ikametlerinde çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Efeler ilçesinde kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen V.K., A.G. ve K.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 82 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 120 bin adet boş makaron, 2 bin 090 kg ağırlığında kıyılmış tütün, 356 adet kesilmiş bandrol, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 3 adet elektronik kompresör ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, haklarında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN