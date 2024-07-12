Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Aydın\'da Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında geri dönüşüm alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

12.07.2024 19:05  Güncelleme: 19:10
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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıkarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de havadan çalışmalara destek veriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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