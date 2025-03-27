Aydın\'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Bulvarı üzerindeki Eşref Bitlis Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ECG 809 plakalı Citroen marka otomobil ile 09 AU 602 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 AU 602 plakalı aracın hava yastıkları patlarken, kazada 34 ECG 809 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü A.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması sonrası bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN