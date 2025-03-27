Aydın'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın\'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Eşref Bitlis Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

27.03.2025 11:38  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Bulvarı üzerindeki Eşref Bitlis Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ECG 809 plakalı Citroen marka otomobil ile 09 AU 602 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 AU 602 plakalı aracın hava yastıkları patlarken, kazada 34 ECG 809 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü A.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması sonrası bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eşref Bitlis, Acil Durum, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Efeler, trafik, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:28 İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
20:25 Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
19:28 Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
18:41 İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
18:23 Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
18:07 TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 13:54:07. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement