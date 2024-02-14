Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Sarıçam Mahallesi'nde kayıp olarak aranan çocuk yaklaşık 7 metre derinliğindeki fosseptik çukurunda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, gözünü kırpmadan 7 metre derinliğindeki çukura özel yöntemle inip küçük Aras'ı ölümden kurtardı.
Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köyde ikamet eden Ayşin-Yasin Doğan çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras, arkadaşları oyun oynadığı sırada bir anda ortadan kayboldu. Bir müddet sonra Aras'ın kaybolduğunu fark eden köylüler çevrede aramalarına rağmen küçük Aras'ı bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Köşk Jandarması köyde yaptığı alan taramasında 5 yaşındaki Aras'ın, kullanılmayan bir fosseptik çukurunun açık kalmış bölümünden içeriye düştüğünü tespit etti.
Bu arada durum AFAD ve İtfaiye ekiplerine de haber edildi. Zaman kaybetmemek için adeta ölümü göze alan jandarma 7 metre derinliğindeki çukura tahta merdivenlerle inip küçük çocuğu fosseptik çukurundan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 5 saat fosseptik çukurunda mahsur kalan ve aşırı korkup üşüdüğü için konuşmakta güçlük çeken küçük çocuk, tedbir amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aras burada yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı görülmeyince taburcu edildi.
Ailesi ve köylüler jandarmaya teşekkür etti
Yaklaşık 5 saat boyunca Aras'ı bulmak için seferber olan köylüler ve ailesi küçük çocuğu bulup çıkaran jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Bir günde acının da sevincin de en büyüğünü yaşayan Anne Ayşen Doğan'ın, oğluna kavuştuktan sonraki mutluluğu görülmeye değerdi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da kaybolan çocuk fosseptik çukurunda bulundu - Son Dakika
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