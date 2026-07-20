Aydın'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın\'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
20.07.2026 10:15
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Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Ö. için arama operasyonu 40. saatine girdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuktan biri olan 11 yaşındaki Şahin Ö. için bölgede çalışmalar yeniden başladı.

Geçtiğimiz 18 Temmuz günü serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. 32 dalgıç, 6 bot ve 90 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaların 21. saatinde 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için çalışmalar sürüyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verilirken, bugün sabah erken saatlerde bölgeye gelen ekipler tarama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda 40. saate ulaşılırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Menderes'te botlar ve dalgıçlarla Şahin'in bulunması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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