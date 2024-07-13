Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Kontrolden Çıktı

Aydın\'da Kipaş Kağıt Fabrikası\'nda Yangın Kontrolden Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden kontrolden çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

13.07.2024 00:57  Güncelleme: 00:58
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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı. Aydın'ı yanı sıra çevre illerden de takviye gelen ekiplerin desteği ile sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden şiddetlenen yangından yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

Akşam saatlerinde Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alınmıştı. Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar kontrolden çıkan yangını söndürmek için karadan müdahaleler devam ediyor. Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA'lar da müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanında bazı özel firmaların tankerleri ile de devam eden söndürme çalışmalarına destek için Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi.

Yangını söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezince yönetilirken şu an itibariyle oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi.

Saatlerdir devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Kontrolden Çıktı - Son Dakika

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