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Aydın'da köklerinden ayrılan ağaç tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Aydın'da köklerinden ayrılan ağaç tehlike oluşturuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı'nda orta refüjde bulunan bir ağaç köklerinden ayrılarak toprağı kaldırdı. Köklerinden ayrılan ağaç, sürücüler ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Çevre sakinleri, ağacın tamamen köklerinden ayrılıp yola düşme ihtimaline karşı endişeli olduklarını belirterek yetkililerden önlem almalarını istiyor.

Aydın\'da köklerinden ayrılan ağaç tehlike oluşturuyor
07.01.2024 - 15:28,
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Aydın'ın Efeler ilçesi köklerinden ayrılan ağaç hem vatandaşlar hem de sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı'nda orta refüjde bulunan bir ağaç köklerinden ayrılarak toprağı kaldırdı. Köklerinden ayrılan ağaç hem yolu kullanan sürücüler hem de vatandaşlar için tehlikeli oluşturuyor. Çevre sakinlerini durumun kazaya neden olabileceğini belirterek, beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla ağacın köklerinden tamamen ayrılıp yola düşme ihtimaline karşı endişeli olduklarını belirtirken yetkililerden konu ile ilgili önlem almalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da köklerinden ayrılan ağaç tehlike oluşturuyor - Son Dakika


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