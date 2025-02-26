Aydın\'da Komşusundan Kötü Koku Gelen Şahıs Ölü Bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde komşuları tarafından yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 51 sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri, kokunun yaklaşık 1 haftadır görmedikleri komşularının dairesinden geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli aracı marifeti ile eve giren ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygül'ün ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN