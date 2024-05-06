Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Aydın\'da kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Aydın'da ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan ve suç kaydı bulunan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

06.05.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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Aydın'da ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan ve haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalanırken, 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen suç ve suçlularla mücadele çerçevesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli araç, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada, araç sürücüsü E.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 5 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı, yolcu koltuğunda bulunan A.K., Y.A. ve A.T. isimli şahıslardan, A.K.'nin de çok sayıda suç kaydı olduğu ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" maddesinden 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 1 adet kelebek tabir edilen bıçak, şüpheli Y.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise Denizli'den çalındığı anlaşılan 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 4 şahsın, Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Araç şoförü E.E. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda da toplam 36 bin 942 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, gözaltına alınan E.E. ve A.K. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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