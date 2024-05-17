Aydın\'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yürütülen devriye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Koçarlı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında M.Y. isimli şüpheli şahsın faturası bulunmayan kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edilerek yakalandı. Kurusıkı tabanca muhafaza altına alınarak şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN