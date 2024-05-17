Aydın'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza - Son Dakika
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Aydın'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza

Aydın\'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan devriye çalışmaları sırasında M.Y. isimli şüpheli şahsın faturası bulunmayan kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edildi. Şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

17.05.2024 11:43
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yürütülen devriye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Koçarlı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında M.Y. isimli şüpheli şahsın faturası bulunmayan kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edilerek yakalandı. Kurusıkı tabanca muhafaza altına alınarak şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, Aydın, Güvenlik, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kurusıkı tabanca ile yakalanan kişiye 8 bin 322 TL idari ceza - Son Dakika
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