Aydın'da Limon Posası Kazasında 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Limon Posası Kazasında 1 Ölü, 11 Yaralı

Aydın\'da Limon Posası Kazasında 1 Ölü, 11 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

15.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın- Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saim K. idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan dökülen limon posası ile yolun kayganlaşması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü tutuklandı

Zincirleme trafik kazasına neden olduğu ileri sürülen 45 AHK 757 plakalı kamyonun şoförü Saim K., olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Saim K., adliyeye sevk edildi. Saim K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Limon Posası Kazasında 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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