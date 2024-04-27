Aydın'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim? - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim?

Aydın\'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim?

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybeden kişinin Güngören Doruk Özer olduğu öğrenildi. Kazada TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK takım otobüsü şoförü Gürol Özer'in oğlu olan Doruk Özer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

27.04.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden kişinin Güngören Doruk Özer (15) olduğu öğrenildi.

Kaza, Başçayır ile Yaka Mahallesi arasındaki yol üzerinde Karadut mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 AAP 977 plakalı minibüs, uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK takım otobüsü şoförü Gürol Özer'in oğlu Güngören Doruk Özer hayatını kaybetti. Yaralı bir kişi ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Efeler 09 SFK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım otobüsümüzün şoförü Gürol Özer'in değerli evladı, kardeşimiz Güngören Doruk Özer geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Doruk'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Köşk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide ikinci gol geldi Canlı anlatım! Derbide ikinci gol geldi
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:42:37. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişi Kim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement