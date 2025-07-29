Aydın\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Magnesia Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. idaresindeki 09 APG 482 ticari araç ile B.U. yönetimindeki 09 ARM 338 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette sürücü B.U. (17) ile yanındaki S.G. (17) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpışma anları, kasksız 2 çocuğun çarpma anında yola savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN