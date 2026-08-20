Aydın'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Aydın'da Motosiklet Kazası

Aydın\'da Motosiklet Kazası
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Dönüş yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü otoparka daldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da dönüş yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü otoparka daldı. Kazada kamyonet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken sitenin otoparkından bulunan iki otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde bulunan motosiklet sollama yaptığı sırada aniden sokağa giriş yapmaya çalışan kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir sitenin park halindeki araçlarının üzerine savruldu. Kaza sırasında motosiklet hurdaya dönerken kazaya karışan kamyonet ile park halindeki 2 otomobil de hasar aldı. Motosikletinde yola savrulan motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken başında bulunan kask sayesinde başından yara almaması teselli oldu. Gürültüyü duyan ve olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsünün ilk tedavilerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hasar alan park halindeki otomobillerin sürücüleri de olay yerine gelerek araçlarındaki hasarı inceledi.

Vatandaşlar yola hız kesici yapılmasını istedi

Öte yandan aynı noktada sayısız kazanın olduğunu ifade eden vatandaşlar, motosiklet ve araçların çok süratli şekilde seyrettiğini, mutlaka hız kesici yapılması gerektiğini ifade ederek yetkililere seslendi. Özellikle okulların açıldığı dönemlerde araç trafiğinin yoğunlaştığını, okul servislerinin de ağırlıkta olduğu dönemleri de dikkate alarak bölgeye kasis yapılmasını istediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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