Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kabaca Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan Cafer İnceoğlan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki tabelaya çarpan ardından da dereye düşen İnceoğlan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnceoğlan'a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İnceoğlan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İnceoğlan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN