Aydın\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Turgut Özal Bulvarı ile Taşlıboğaz Bulvarı kesişimindeki kavşak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HSA 221 plakalı araç ile 09 ANC 614 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN