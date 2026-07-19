Büyük Menderes'te ekipler Eda ve Şahin'i arıyor - Son Dakika
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Büyük Menderes'te ekipler Eda ve Şahin'i arıyor

Büyük Menderes\'te ekipler Eda ve Şahin\'i arıyor
19.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:46
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 ve 15 yaşındaki iki çocuk kayboldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları 21 saattir devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldukları iddia edilen iki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 21 saattir devam ediyor.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çalışmalar 21 saattir sürüyor

Ekiplerin Büyük Menderes Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları 21 saattir aralıksız olarak devam ediyor. Dalgıçlar tarafından sualtında arama yapılırken, kıyı şeridinde de çocuklardan bir iz bulunması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların yarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyük Menderes'te ekipler Eda ve Şahin'i arıyor - Son Dakika

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