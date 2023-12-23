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Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından aranan bir şahıs, on yıl hapis cezası ile yakalandı. Hükümlü, çocuğunun bulunması sebebiyle cezası 1 yıl ertelendi.

Aydın\'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
23.12.2023 - 10:01,
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Aydın'ın Söke ilçesinde on yıl hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Söke ilçesinde "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak (2 Dosya) " suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından küçük çocuğunun bulunması sebebiyle adli makamlarca cezası 1 yıl ertelendi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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