Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Yangın, kırsal Dağyeni Mahallesi yakınlarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale etti. Yangın söndürme uçak ve helikopterleri de sortileri ile havadan destek verdi. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleler sonucunda alevlerin önü yerleşim yerleri ve blok ormanlık alana ulaşmadan kesildiği öğrenilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - AYDIN