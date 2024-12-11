Aydın\'da Ormandan Ağaç Kesimi Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde ormandan ağaçları kestiği tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında köy girişinde park halinde bulunan bir traktöre bağlı römork içerisinde kesilmiş vaziyette akasya ağacı olduğunu gördü. Yapılan araştırma sonucu S.M. isimli şahsın ağaçları ormandan kestiği tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheli şahıs ile suç eşyası malzemeler işlem yapılmak üzere Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN