Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken, inceleme başlatıldı.

02.05.2024 10:46
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar istikametinde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 73 ABE 021 plakalı motosiklet ile o esnada sokaktan bulvara dönüş yapmak isteyen Y.D. idaresindeki 07 RR 227 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan B.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı B.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken, trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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