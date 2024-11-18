Aydın'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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Aydın'da Otomobil Yangını

Aydın\'da Otomobil Yangını

Efeler'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

18.11.2024 10:40
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobildeki alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünde seyir halinde olan 09 SH 674 plakalı otomobilden, bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Otomobil Yangını - Son Dakika

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