Aydın\'da Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Aydın'da görülmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın (14.11.2024 Perşembe) öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarından başlayacak yağışlar, Çanakkale ve Balıkesir'de 16.11.2024 Cumartesi sabah saatlerine, İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde 16.11.2024 Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacak. Cuma günü yağış nedeniyle azalmaya başlayan sıcaklıklar, Cumartesi günü kuzeyli kuvvetli rüzgarla birlikte daha da düşecek. Uzun süren yağışsız bir dönem sonrasında beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden MGM ve Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin meteorolojik uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN