Aydın'da Saksı İçinde 13 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde polis ekipleri saksı içerisinde yetiştirilmiş 13 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçede huzur güven ortamının devamı amacı ile yapılan çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda M.Ö isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda saksılarda dikilmiş vaziyette 13 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN