Aydın'da Saksı İçinde 13 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Saksı İçinde 13 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda M.Ö isimli şüphelinin evinde saksı içerisinde yetiştirilmiş 13 kök hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

04.06.2024 16:38
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde polis ekipleri saksı içerisinde yetiştirilmiş 13 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçede huzur güven ortamının devamı amacı ile yapılan çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda M.Ö isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda saksılarda dikilmiş vaziyette 13 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Saksı İçinde 13 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Saksı İçinde 13 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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