Aydın\'da Sarhoş Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı Mahallesi'nde sarhoş halde havaya ateş açan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde ikamet eden Y.E. isimli şüpheli şahsın alkolün etkisi ile meskun mahal içerisinde silah ile ateş ettiği tespit edildi. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheliden bir adet tabanca ile ateş ettiği bölgede ise boş kovanlar ele geçirilerek şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN