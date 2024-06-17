Aydın'da Sazlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe mevki Kanal Boyu Hayvan Pazarı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yoğun duman oluştururken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor. - AYDIN