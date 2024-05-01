Aydın\'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Girne Mahallesi 2077 sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki araçta seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden S.T. hızla araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aracın motor kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında araç kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici marifeti ile yoldan kaldırılması sonrasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN