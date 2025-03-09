Aydın\'da Seyir Halindeki Otomobil Yangında Hurdaya Döndü

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü.

Yangın, Aydın- İzmir Otoyolu Akçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilde aniden yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridine alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN