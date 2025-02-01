Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında Aydın'da 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.02.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Efeler ve Kuşadası ilçelerinde 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis ve 5607 SKM" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek yakalandı. 11 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Faaliyette, 177 işletme ve 12 derneğin kontrolü yapılarak 5 bin 665 şahıs sorgulanarak ve çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.