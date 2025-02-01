Aydın\'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Efeler ve Kuşadası ilçelerinde 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis ve 5607 SKM" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek yakalandı. 11 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Faaliyette, 177 işletme ve 12 derneğin kontrolü yapılarak 5 bin 665 şahıs sorgulanarak ve çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN