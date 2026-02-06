Önce duvarı yıktı sonra otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi ile bir ağaç cami bahçesinin duvarını yıkarak seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Çilingiroğlu Camii'nin bahçesinde bulunan ağaçlardan biri şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi ile önce cami duvarını yıktı daha sonra da seyir halindeki 09 EP 809 plakalı otomobilinin üzerine büyük bir gürültü ile devrildi. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ağacın altında kalan araç içerisindeki 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yol trafiğe kapandı

Maddi hasar oluşan araç çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de ağacın kaldırılarak kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN