Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Aydın\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Apartman mantolama işinde çıkan kavgada H.Ç. tutuklandı, A.D. yaralandı.

16.04.2025 17:44
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi 2351 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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