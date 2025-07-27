Aydın\'da Şok Trafik Uygulaması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesi Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolu üzerinde şok trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde 109 araç ve 179 şahıs kontrol edildi. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları ve araçların genel durumu incelenirken, trafik kurallarına uymayanlara gerekli işlemler yapıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN