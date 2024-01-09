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Aydın'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonu sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası, yasadışı bahis, müstehcenlik ve cumhurbaşkanına hakaret suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, yasadışı bahis ve casino kumar sitesi adına faaliyet yürüten bir şahsın evinde yapılan aramada suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında 357 işletme kontrol edilirken, 4 bin 667 kişi sorgulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

Aydın\'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı
09.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:28
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonu kapsamında sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 24 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonu kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası, yasadışı bahis, müstehcenlik ve cumhurbaşkanına hakaret suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 24 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'nde yasadışı bahis ve casino kıumar sitesi adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen G.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 357 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 667 şahıs sorgulanıp 1 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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