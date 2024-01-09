Aydın\'da Sosyal Medya Üzerinden Suç İçerikli Paylaşımlar Yapan 24 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonu kapsamında sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 24 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonu kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası, yasadışı bahis, müstehcenlik ve cumhurbaşkanına hakaret suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 24 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'nde yasadışı bahis ve casino kıumar sitesi adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen G.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 357 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 667 şahıs sorgulanıp 1 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN