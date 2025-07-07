Aydın'da Suça Geçit Yok - Son Dakika
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Aydın'da Suça Geçit Yok

Aydın\'da Suça Geçit Yok
07.07.2025 19:14
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Aydın'da Haziran ayında suç oranları düştü, 26 operasyonla birçok suçlu yakalandı.

Aydın genelinde kolluk kuvvetlerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında suç ve suçlulara geçit verilmedi.

Aydın Valiliği, il genelinde suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmaların Haziran ayı istatistiklerini açıkladı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden "Aydın'da suça geçit yok" başlığıyla yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın'ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aydın'ın huzuru Türkiye'nin huzuru" ifadeleri yer aldı.

Terörle Mücadele kapsamında PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik Aydın genelinde Haziran ayında toplam 26 operasyon düzenlenirken, 32 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında 'Kasten öldürme, yaralama, tehdit, cinsel saldırı' gibi kişilere karşı işlenen suçlarda 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalma meydana gelirken, bir ayda toplam bin 222 olay meydana geldi. Öte yandan meydana gelen olaylarda suçları aydınlatma oranı ise yüzde 98 oldu.

Ayrıca ' Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç' gibi mal varlığına yönelik işlenen suçlarda da aynı dönemlere bakıldığında yüzde 22,5 azalma meydana gelirken, Haziran ayında toplam 299 olay yaşandı. Bu olayların yüzde 77,5'i yapılan çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise Haziran ayında hapis cezasıyla aranan 354 kişi, ifadeye yönelik aranan 771 kişi yakalandı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 31 tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği olmak üzere toplam 68 silah ele geçirildi, 78 kişi hakkında işlem yapıldı.

Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise Haziran ayında 10 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 110 kişi gözaltına alınırken, 82 kişi tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 3 organize suç çetesi çökertildi, 20 milyon TL ve 1 maddi değeri olan mal varlığına el konuldu.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Haziran ayında 26 operasyon gerçekleştirilirken, 219 olay meydana geldi. Toplamda 258 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise bir ayda toplam 2 bin 128 gram uyuşturucu madde, 486 adet uyuşturucu hap, 42 kök kenevir ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan sanal devriyelerde ise 177 suç unsuru tespit edilen hesap veya şahıs ile terörle bağlantısı olduğu tespit edilen 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık kapsamında 7 operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 46 kişi gözaltına alındı, 35 kişi tutuklandı. Ayrıca 'Çevrimiçi çocuk istismarı' kapsamında da 45 operasyon düzenlenirken, 48 kişi gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise toplam 951 bin 681 araç kontrol edilirken 51 bin 441 araca işlem yapıldı. Çakar takan araçlara yönelik ise 2 bin 9 denetim gerçekleştirilirken çakar taktığı tespit edilen 3 araca işlem yapıldı. Ticari taksi ve okul servislerine yönelik ise toplam 3 bin 949 denetim yapılırken, 219 taksi ve 49 okul servisine işlem yapıldı. Ayrıca alınan önlemlere rağmen Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında Haziran ayında 57 operasyon yapılırken, 60 kişi gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Suça Geçit Yok - Son Dakika

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