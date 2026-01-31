Kanala düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Kanala düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

31.01.2026 18:36  Güncelleme: 18:37
Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen bir sokak köpeği, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası köpek, evcil hayvan bakım merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Balıkköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği sulama kanalına düştü. Köpeğin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile köpeği kanaldan çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kanala inen ekipler köpeği kanaldan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

