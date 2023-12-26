Aydın\'da sürücü aracını çukura düşürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dikkatsiz sürücü manevra yaparken aracını yolda bulunan çukura düşürdü.

Olay, Umurlu Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 LB 020 plakalı otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada aracını yol üzerinde bulunan çukara düşürdü. Kendi imkanları ile aracı düştüğü çukurdan çıkartamayan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İş makinesi yardımıyla vatandaşlar tarafından düştüğü çukurdan çıkartılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN