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Aydın'da sürücü aracını çukura düşürdü - Son Dakika
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Aydın'da sürücü aracını çukura düşürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dikkatsiz bir sürücü, geri manevra yaparken aracını yolda bulunan çukura düşürdü. Vatandaşlar tarafından yardım edilen sürücü, iş makinesi ile çukurdan çıkartılan araçta maddi hasar meydana geldi.

Aydın\'da sürücü aracını çukura düşürdü
26.12.2023 - 16:48,  Güncelleme: 16:49
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Aydın'ın Efeler ilçesinde dikkatsiz sürücü manevra yaparken aracını yolda bulunan çukura düşürdü.

Olay, Umurlu Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 LB 020 plakalı otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada aracını yol üzerinde bulunan çukara düşürdü. Kendi imkanları ile aracı düştüğü çukurdan çıkartamayan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İş makinesi yardımıyla vatandaşlar tarafından düştüğü çukurdan çıkartılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sürücü aracını çukura düşürdü - Son Dakika


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