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Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmada Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP-C) suçundan 6 şüpheli şahıs eşzamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN