Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri gözaltına alındı.
O.N.A. ve sekreterinin operasyon kapsamında gözaltına alınması Aydın'da gündem olurken, operasyonun genişleyerek devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Tıp Fakültesi Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?