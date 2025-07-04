Aydın'da Trafik Kazalarında 7 Ölüm - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazalarında 7 Ölüm

Aydın\'da Trafik Kazalarında 7 Ölüm
04.07.2025 12:23
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Aydın'da Haziran'da 164 bin araç kontrol edildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 843 kaza meydana geldi.

Aydın'da Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde 164 bin 814 araç kontrol edilirken, tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği Haziran Ayı trafik verileri açıklamasında, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 164 bin 814 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 26 bin 230 araca işlem yapılmıştır. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Haziran ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 293 maddi hasarlı, 543 yaralamalı ve 7 ölümlü olmak üzere toplam 843 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 757 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 446 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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