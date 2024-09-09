Aydın'da Ağustos'ta 31 Bin Sürücü Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Ağustos'ta 31 Bin Sürücü Ceza Aldı

Aydın\'da Ağustos\'ta 31 Bin Sürücü Ceza Aldı

Aydın'da Ağustos ayında trafik kurallarına uymayan 31 bin 729 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti. Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 432 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 729 araca işlem yapıldı. Haziran ayında meydana gelen 942 trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetti.

09.09.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Ağustos ayında trafik kurallarına uymayan 31 bin 729 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 432 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 729 araca işlem yapıldı. Haziran ayında meydana gelen 942 trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 150 bin 432 araç kontrol edilmiş, 31 bin 729 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Ağustos ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 396 maddi hasarlı, 538 yaralamalı ve 8 ölümlü olmak üzere toplam 942 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 769 vatandaşımız yaralanmış, 8 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ağustos'ta 31 Bin Sürücü Ceza Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:32 İstanbul’un en yüksek binalarından biri Sapphire AVM kapanıyor İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Ağustos'ta 31 Bin Sürücü Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement