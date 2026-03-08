Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Haydere Mahallesi yolu üzeri mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGJ 669 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisi araç hurdaya dönerken, içerisindekiler de sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Ahmet Demir ve Fikriye Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan yabancı uyruklu G.T. ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan G.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ahmet ve Fikriye Demir'in cansız bedenleri de hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN