Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serdal Coşkun yönetimindeki otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucu 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

06.11.2024 00:12  Güncelleme: 00:14
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Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Aydın- Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal Coşkun (45) idaresindeki 48 APY 400 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda takla atıp ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada otomobil sürücüsü Serdal Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hayatını keybeden Serdal Coşkun'un Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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