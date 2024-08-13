Aydın'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın\'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada, annelerini hastaneye götürecek olan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

13.08.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Aydın'ın Köşk ilçesinde rahatsızlanan anneleri için hastaneden sıra alan ve yaşlı kadını hastaneye götürmek için kırsal Uzundere Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralı şahıs da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Köşk Baklaköy Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Görgülü idaresindeki 09 AHB 821 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan otomobil şarampole uçarak takla atıp ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yolcu konumunda bulunan Mehmet Yeşil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Hamit Görgülü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Annelerini hastaneye götürecekleri öğrenildi

Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Köyü'nde yaşayan Mehmet Yeşil'in Aydın'da ikamet eden eniştesi Hamit Görgülü ile sabah saatlerinde Aydın'da hastaneden anneleri için sıra aldıkları öğrenildi. Yaşlı ve rahatsız olduğu için annelerinin hastanede uzun süre beklememesi için önce sıra alıp randevu saati yaklaşınca annelerini almak için köye gittikleri öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Görgülü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Görgülü'nün vefatı sonrası kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, acı haber ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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